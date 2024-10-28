Псковский цирк победил на всероссийском конкурсе в Перми
Псковский цирк стал лауреатом I степени на Всероссийском фестивале-конкурсе любительских цирковых коллективов в Перми. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.
«Конкурсный номер наших юных звездочек – антипод «Ярмарка» – покорил сердца не только жюри, но и каждого зрителя. Виртуозное исполнение и неподражаемое мастерство – вот что сделало наших артистов победителями! Поздравляем коллектив и его руководителя с заслуженной победой!» – отметили в управлении культуры.
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