Псковский цирк победил на всероссийском конкурсе в Перми

13:55, 28 октября 2024, ПАИ

Псковский ﻿цирк ﻿стал лауреатом I степени ﻿на ﻿Всероссийском ﻿фестивале-конкурсе ﻿любительских ﻿цирковых коллективов в ﻿Перми. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

«Конкурсный номер наших юных звездочек – антипод «Ярмарка» – покорил сердца ﻿не только ﻿жюри, ﻿но и каждого ﻿зрителя. Виртуозное ﻿исполнение и неподражаемое мастерство – вот ﻿что ﻿сделало наших ﻿артистов победителями! Поздравляем ﻿коллектив ﻿и его руководителя с заслуженной победой!» – отметили в управлении культуры.