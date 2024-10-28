Андрей Козлов – о главе Усвятского округа: Честный, справедливый, трудолюбивый

16:06, 28 октября 2024, ПАИ

С избранием Дмитрия Петрова на пост главы Усвятского муниципального округа поздравил депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов, в избирательный округ которого входят, в том числе, Усвяты.

«На прошедшей сессии окружного Собрания большинство депутатов поддержали кандидатуру нынешнего руководителя района. Честный, справедливый, энергичный, трудолюбивый, целеустремленный – именно таким я знаю Дмитрия Анатольевича и уверен, что он и дальше продолжит эффективно трудиться на благо Усвятского края и его жителей», – написал Андрей Козлов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и пожелал Дмитрию Петрову успехов во всех начинаниях, новых проектов и их успешной реализации.

Напомним, что сегодня, 28 октября состоялась очередная сессия депутатов Усвятского муниципального округа. Главным вопросом в повестке дня стало избрание главы округа. На конкурс подали документы два участника. По итогам тайного голосования главой округа избрали Дмитрия Петрова.