Более полутора миллионов рублей украли мошенники у жителей Псковской области

17:12, 28 октября 2024, ПАИ

Более полутора миллион рублей украли мошенники у жителей Пскова, Великих Лук, Струг Красных, Псковского и Великолукского районов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, пострадавшим звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов и других организаций. Под разными предлогами они выманивали у людей их сбережения.

Например, звонившие убеждали собеседников перевести деньги на «безопасные счета», чтобы предотвратить оформление кредитов без их ведома и доступ к банковским счетам. Других пользователей злоумышленники обманывали при покупке и продаже товаров на сайтах. А некоторым аферисты обещали помочь заработать в интернете.

В результате пострадавшие лишились в общей сложности более полутора миллионов рублей. Они обратились в полицию. По этим случаям возбуждены уголовные дела. Сейчас во время расследования устанавливаются все детали произошедшего.