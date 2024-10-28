Почти 570 коррупционных нарушений выявила прокуратура Псковской области за девять месяцев

17:32, 28 октября 2024, ПАИ

569 нарушений законодательства о противодействии коррупции выявили в Псковской области за девять месяцев, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной прокуратуры.

Всего закон нарушили 184 человека. Нарушения связаны с неисполнением обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.

Было принесено 197 протестов, в суды направлено 25 исковых заявлений, внесено 187 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 274 лица.

Кроме того, были уволены четыре человека из-за утраты доверия, к административной ответственности привлечено 30 лиц, возбуждено десять уголовных дел.