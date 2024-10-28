Почти 12 млн рублей составил ущерб из-за коррупционных действий в Псковской области

17:23, 28 октября 2024, ПАИ

Почти 12 млн рублей составил ущерб из-за коррупционных действий в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры региона.

В январе – сентябре 2024 года 149 лиц представили недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Из них 33 лица допустили нарушения, связанные с неотражением сведений о счетах, открытых в кредитных организациях. По выявленным фактам внесено 43 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 97 лиц.

В суды области направлено восемь исков о взыскании ущерба, причинённого актами коррупции, на общую сумму более 24 млн рублей, внесено пять внесудебных мер на сумму 363 тысячи рублей.

Ущерб от коррупционных преступлений по делам, оконченным производством и приостановленным, составил свыше 11,7 млн рублей. Добровольно возмещено более 1,7 млн рублей, изъято имущества и денежных средств на сумму 1,2 млн рублей, наложен арест на имущество на сумму 18,8 млн рублей.