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Уголовное дело возбудили на мошенника, похитившего у псковича более двух миллионов рублей через мессенджеры

Уголовное дело возбуждено из-за кражи двух миллионов рублей у псковича, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Уголовное дело возбудили на мошенника, похитившего у псковича более двух миллионов рублей через мессенджеры. Фото: ПАИ

Из материалов дела следует, что неизвестный в мессенджерах Skype и WhatsApp* предложил псковичу пассивный доход путем вложения собственных денежных средств. Воспользовавшись чрезмерной доверчивостью мужчины, злоумышленник совершил хищение более двух миллионов рублей, которые пскович самостоятельно перевел на номера банковских счетов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела прокурором Пскова признано законным и обоснованным.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

*WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, её деятельность запрещена в РФ).

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