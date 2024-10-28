Более двух килограммов просроченных пирожных сняли с продажи в Псковской области

17:43, 28 октября 2024, ПАИ

Партию просроченных пирожных сняли с продажи в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего за девять месяцев было исследовано 767 проб хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий. 8 % продукции не соответствуют по физико-химическим показателям, а 4,8 % – по микробиологическим.

При этом ГМО, патогенных микроорганизмов, радиоактивных веществ, солей тяжёлых металлов, микотоксинов обнаружено не было.

Также с реализации была снята партия просроченных пирожных общим весом 2,23 килограмма.