Более двух килограммов просроченных пирожных сняли с продажи в Псковской области
Партию просроченных пирожных сняли с продажи в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Всего за девять месяцев было исследовано 767 проб хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий. 8 % продукции не соответствуют по физико-химическим показателям, а 4,8 % – по микробиологическим.
При этом ГМО, патогенных микроорганизмов, радиоактивных веществ, солей тяжёлых металлов, микотоксинов обнаружено не было.
Также с реализации была снята партия просроченных пирожных общим весом 2,23 килограмма.
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