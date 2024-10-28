Студенты ПсковГУ стали участниками международной конференции молодых учёных в ИРИ РАН

19:14, 28 октября 2024, ПАИ

Аспиранты Псковского государственного университета Александр Черкашин и Виталий Фролов выступили с докладами на XII Международной научно-практической конференции молодых учёных «История России с древнейших времён до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды». Мероприятие прошло на базе Института российской истории РАН, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Выступления аспирантов ПсковГУ были посвящены природоохранной деятельности крестьянской общины Псковской губернии второй половины XIX – начала XX века и жалобе как форме выражения крестьянского протеста в Псковской губернии в начале ХХ века.

«Мне удалось пообщаться с ведущими российскими специалистами в методико-философских вопросах изучения истории в целом и изучения Великой Отечественной войны в частности. В итоге я получил рекомендации по работе с темой моего исследования. Общение с экспертами ВАК, представителями академической науки было полезно для меня и надолго останется в памяти», – рассказал Виталий Фролов.

Отметим, что уже 12 лет школа-конференция объединяет молодых учёных и способствует сохранению научных традиций, при этом обогащая их новыми подходами. В этом году участие в научных дискуссиях приняли более 160 участников из 35 городов России и девяти стран. К открытию школы-конференции был издан сборник докладов участников.