Мистера и мисс Студенчество выберут в Пскове

18:18, 28 октября 2024, ПАИ

Региональный конкурс «Мистер и Мисс Студенчество» в рамках мероприятия «Мистер и Мисс» вузов и средних специальных учебных заведений Псковской области объявил о старте подачи заявок. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Участниками могут стать студенты вузов и ссузов Псковской области в возрасте от 16 до 26 лет, обучающиеся очно и не имеющие академической задолженности.

Чтобы стать конкурсантом, необходимо заполнить анкету, прикрепить три фото и видеовизитку. Подача заявок осуществляется до 11 ноября включительно на почту uprmolpol@pskgu.ru. В теме письма обязательно нужно указать название конкурса.

Для участников предусмотрены два этапа – отборочный и финальный. Первый включает в себя подачу заявки, оценку и определение 10 финалистов, второй предусматривает видеовизитку, общее дефиле, демонстрацию творческих номеров, конкурсы «Представление», «Меломан», «Смекалка», «Блиц», «Зрительских симпатий».

Финалисты поборются в пяти номинациях: «Мистер и Мисс Студенчество», «Мистер и Мисс Зрительских симпатий», «Мистер Мисс Красноречие», «Мистер и Мисс Артистичность», «Мистер и Мисс Интеллект». Победители получат короны, ленты и памятные призы.

Финал запланирован на 28 ноября в актовом зале главного корпуса ПсковГУ (площадь Ленина, 2). Начало в 18:00.