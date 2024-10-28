В Пскове пройдёт первый региональный чемпионат по гонкам дронов
В Пскове пройдёт первый региональный чемпионат по гонкам дронов. Об этом сообщается в группе «Федерация гонок дронов России».
Мероприятие состоится 2 ноября в рамках спортивного фестиваля «Спортсмены будущего». Соревнования пройдут в трёх дисциплинах: «75 класс», «200 класс» и «Технический симулятор».
Принять участие в турнирах может любой желающий, необходимо оставить заявку.
Соревнования в Псковской области пройдут при поддержке Федерации гонок дронов России и компании Winline.
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