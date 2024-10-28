Большая зарядка в честь Дня тренера пройдёт в Пскове 30 октября

21:00, 28 октября 2024, ПАИ

Большая зарядка в честь Дня тренера пройдёт в Пскове 30 октября. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Занятие под руководством тренера фитнес-клуба «Супер фитнес» пройдёт в парке 60-летия Октября. Начало мероприятия в 16:00.

Принять участие приглашается молодёжь Псковской области. Чтобы стать участником тренировки, необходимо подать заявку по ссылке.