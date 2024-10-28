Перевозчик открывает новый ежедневный автобусный рейс между Таллином и Псковом

22:01, 28 октября 2024, ПАИ

Новый ежедневный рейс автобуса № 950 по маршруту Таллин – Псков и Псков – Таллин откроется с 20 ноября, сообщили ПАИ в компании Baltic Shuttle.

Маршрут автобуса из Таллина в Псков проходит через погранпереход Койдула – Куничина Гора, открытый для движения автотранспорта, поэтому рейсы выполняются на одном автобусе.

Отсутствие необходимости пешего пересечения границы (как на погранпереходе Нарва – Ивангород) особенно важно в холодное время года, поэтому этот маршрут является хорошей альтернативой маршруту автобусов Таллин – Нарва – Санкт-Петербург с не всегда предсказуемым временем ожидания в очереди к КПП, отметили в компании.

Расписание и информацию о билетах на рейсы можно посмотреть по ссылке www.balticshuttle.ee/news/bus_tallinn_pskov.