Псковичей приглашают на «египетскую» встречу

22:20, 28 октября 2024, ПАИ

Встреча «Путешествие вглубь Африканского континента. Часть вторая» состоится в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова 30 октября. Участники мероприятия узнают интересную информацию о Египте, сообщили организаторы.

Специальным гостем и участником мероприятия станет Сами Марко Набиль Филопс, студент четвёртого курса направления «лечебное дело» Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Встреча включит в себя краеведческую зарисовку «Арабская Республика Египет на страницах псковских газет», рассказ о наиболее ярких страницах истории и культуры этой страны, билингвальный квиз на тему мероприятия.

Участниками диалога также станут актёр Псковского народного коллектива – камерного театра слова имени Л. И. Изотова Владимир Луцкер, который прочтёт стихотворение Николая Гумилева «Египет», и студенты, обучающиеся на факультете русской филологии и иностранных языков ПсковГУ.

Встреча проводится в партнёрстве с управлением международной деятельности ПсковГУ.

Мероприятие состоится 30 октября в 13:30 в актовом зале библиотеки.