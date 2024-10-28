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Общество

Противодействие трудовым конфликтам обсудили на совещании руководителей членских организаций ФНПР

Совещание руководителей членских организаций Федерации независимых профсоюзов России состоялось сегодня, 28 октября. В нём принял участие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Заместитель председателя ФНПР Нина Кузьмина сообщила о деятельности российской и региональных трёхсторонних комиссий. Докладчица подчеркнула необходимость соблюдения соответствующих рекомендаций и осуществления надлежащего контроля.

«Работа должна быть не для галочки, а с полным погружением всех сторон социального партнёрства», – отметила Нина Кузьмина.

В свою очередь заместитель председателя ФНПР Евгений Макаров в своём выступлении проанализировал структуру трудовых конфликтов в России за девять месяцев 2024 года с разбивкой по отраслям и проблематике. В частности, он отметил рост числа конфликтов более чем на 40 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее их количество зафиксировано в сфере здравоохранения.

«Нам нужно внимательно анализировать опыт коллег и работать с людьми в коллективах», – призвал Игорь Иванов, отметив, что на территории Псковской области серьёзных трудовых конфликтов не зафиксировано.

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