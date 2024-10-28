Названы топ-3 электронных сервисов ФССП России, востребованных жителями Псковской области

23:28, 28 октября 2024, ПАИ

Востребованные жителями Псковской области топ-3 электронных сервисов ФССП России назвали судебные приставы.

Во-первых, самым популярным у жителей Псковской области стал личный кабинет на портале госуслуг: в нём можно не выходя из дома написать обращение судебному приставу или направить документ. Сервис «Цифровое исполнительное производство» на портале госуслуг будет полезен тем, кто планируете просто и быстро оплатить долг через портал.

Ещё один электронный помощник граждан – сервис «Интернет-приёмная», расположенный на сайте управления. C его помощью можно направить в ведомство вопрос, заявление, жалобу, предложения или благодарность в электронном виде.

На официальном сайте ФССП также действует бесплатный сервис, который позволяет получить точную информацию о наличии задолженности и её сумме. Если гражданин является должником, он имеет возможность распечатать на сайте квитанцию для оплаты в любом отделении банка либо перейти для оплаты на портал «Госуслуги».