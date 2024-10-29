День вневедомственной охраны Росгвардии отмечается 29 октября

07:01, 29 октября 2024, ПАИ

29 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии), сообщает calend.ru.

В России вневедомственная охрана — государственная военизированная служба — является структурным подразделением национальной гвардии России (которая была создана в 2016 году), осуществляет охрану объектов, подлежащих обязательной охране, особо важных и режимных объектов, предоставляет услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан, стоит на страже государственной и частной собственности, общественного порядка и безопасности соотечественников.

История вневедомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952 года, когда Совет Министров СССР принял Постановление «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств».

Этим актом было установлено, что при органах внутренних дел в республиках, краевых и областных центрах, а также в крупных городах республиканского, краевого и областного подчинения создается вневедомственная наружная сторожевая охрана, в обязанности которой входит охрана хозяйственных объектов, независимо от их ведомственной принадлежности.

Именно определение «независимо от их ведомственной принадлежности» дало вневедомственной охране МВД России такое необычное, на первый взгляд, название. Накопленный c 1952 года опыт работы доказал эффективность деятельности подразделений вневедомственной охраны как при защите объектов, так и в борьбе с преступностью, обеспечении общественного порядка в городах и других населенных пунктах.

По данным на 2021 год, под защитой подразделений вневедомственной охраны находилось более 877 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан и около 390 тысяч объектов различных категорий и форм собственности на всей территории России. Благодаря совершенствованию стратегии и тактики противодействия криминалу силами нарядов групп задержания выявляются десятки тысяч преступлений.

До апреля 2016 года вневедомственная охрана подчинялась Министерству внутренних дел РФ, а после создания в России в 2016 году Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) подразделения вневедомственной охраны вошли в её состав.