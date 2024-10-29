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Общество

Неизвестное существо попало на кадры фотоловушки в заповеднике «Тунгусский»

В заповеднике «Тунгусский» в Красноярском крае фотоловушка запечатлела неизвестное существо. Кадры были сделаны еще в июне, но специалисты до сих пор не могут определить животное, которое попало в поле зрения камеры, сообщает сайт gornovosti.ru.

«Видео замедлили в 10 раз, потому что животное слишком быстро пробежало. Вопросов стало ещё больше», — признали в заповеднике.

«Очевидно одно, это животное передвигается на двух лапах, причём лапы достаточно крупные, и бегает очень быстро. Учитывая время съёмки, возможно, ведёт сумеречный образ жизни», — добавили сотрудники заповедника.

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