Почти 13 тысяч псковских школьников приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

10:55, 29 октября 2024, ПАИ

Почти 13 тысяч псковских школьников приняли участие во Всероссийской олимпиаде по безопасности дорожного движения «Безопасные дороги». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Состязание проходило на платформе «Учи.ру» с 24 сентября по 27 октября при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Псковской области свои знания о правилах поведения на дорогах проверили 12 тысяч 722 ученика 1-9-х классов. А по стране количество участников превысило 5,5 млн.

«Школьники смогли проверить и повысить дорожную грамотность. Например, в ходе прохождения интерактивных заданий ребята разбирали, как правильно вести себя в качестве пешехода и пассажира транспортных средств, а также за рулём велосипедов и СИМ», – подчеркнули в комитете.

Добавим, что онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проводится уже пятый год подряд.