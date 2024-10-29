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Общество

Комикс о Псковской области вышел в петербургской газете

В газете «Петербургский дневник» вышел новый выпуск комикса о Серебряном ожерелье России, сообщили ПАИ в издании.

  • Комикс о Псковской области вышел в петербургской газете
    Фото: газета «Петербургский вестник»
  • Комикс о Псковской области вышел в петербургской газете
    Фото: газета «Петербургский вестник»
  • Комикс о Псковской области вышел в петербургской газете
    Фото: газета «Петербургский вестник»

В девятом выпуске комикс посвящён Псковской области. В комиксе фигурируют такие локации региона, как Чудское озеро, мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» в Самолве Гдовского района, Псков и Псковский кремль, Изборск и Священный холм.

Отметим, что серия комиксов «Серебряное ожерелье», разработанная «Петербургским дневником», рассказывает приключенческую историю о поиске таинственного артефакта, названного в честь туристического маршрута по Северо-Западным регионам России.

Напомним, Серебряное ожерелье объединяет 11 субъектов Северо-Западного федерального округа и более чем 170 туристических маршрутов. Маршрут рекомендуется начать с таких древних городов, как Псков, Великие Луки, Печоры, Великий Новгород, Старая Ладога. После можно посетить Санкт-Петербург или Вологодскую область.

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