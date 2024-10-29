Псковичам не стоит ждать снижения цен на сливочное масло – эксперты

15:06, 29 октября 2024, ПАИ

Псковичам стоит ждать не снижения цен на сливочное масло, а их повышения. Об этом псковские эксперты рассказали в беседе с корреспондентом ПАИ.

В ближайшие два месяца стоит ждать роста цен на сливочное масло, отметил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.

Сливочное масло, как не маржинальный продукт, торгуется или с минимальной наценкой, или практически по себестоимости. Поэтому молочные производители зарабатывают в основном на таких продуктах, как творог, различные йогурты, сыр. Эти маржинальные продукты позволяют получать большую прибыль при минимальных затратах, уточнил Андрей Козлов.

Два пути развития цены на сливочное масло назвала руководитель группы компаний «МегаХолод» Татьяна Кирилёнок. «Рынок либо уже остановился на отпускной цене 1000 рублей за килограмм сливочного масла у производителей, либо рост дойдёт до 1 500 рублей за килограмм», – уточнила эксперт.

«Цена на сливочное масло с июня у производителей выросла почти на 65 %», – сообщила Татьяна Кирилёнок. Поэтому, если цена продукта пойдёт по второму пути, она вырастит в 2,5 раза по сравнению с июнем.

Подробнее мнения псковских экспертов о причинах роста цены на сливочное масло, читайте в специальном материале ПАИ здесь.