Главный редактор портала «Поэзия.ру» проведёт встречу в Пскове

14:40, 29 октября 2024, ПАИ

3 ноября в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина состоится образовательная школа для молодых поэтов в рамках проекта «Литературное пространство Пскова». Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

В качестве лектора в Псков из Санкт-Петербурга приедет поэт, издатель и главный редактор литературного портала «Поэзия.ру» Александр Питиримов. Он расскажет о поэтическом жанре стихотворной новеллы.

«Обстоятельно докажем тезис, что стихотворная новелла — это не «дефективная лирика», не гибридный жанр, не двуродовое образование, а вполне самостоятельный и полноправный жанр лирического рода литературы, то есть особый поэтический жанр», — анонсировал Александр Питиримов.

Также в рамках мероприятия выступят ещё два спикера: поэт, писатель, философ, куратор цикла сеансов современной поэзии во Пскове «Поэтопроектор» Артем Верле, который расскажет о новых формах в поэзии, и ведущий, корреспондент ГРТК «Псков» Кирилл Радион. Он поможет молодым поэтам развить навыки работы в кадре и на камеру.

Начало мероприятия в 12:00. Регистрация участников идёт здесь.

Проект «Литературное пространство молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов» осуществляется при поддержке администрации Пскова. Он реализуется благодаря победе в конкурсе молодёжных проектов «Есть идея».