Более 430 животных отправились из Псковской области в разные страны мира в 2024 году
435 животных отправились в разные страны мира из Псковской области в 2024 году. Об этом рассказала заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова на пресс-конференции, которая прошла в ведомстве сегодня, 29 октября, передаёт корреспондент ПАИ.
«В 2024 году из Псковской области 435 животных было представлено для проведения ветеринарного контроля и оформления ветеринарных сопроводительных документов. Значительная часть – собаки. Всего было отправлено 135 кошек, а остальные – собаки», – отметила она.
Среди стран, куда перевозят домашних питомцев, – страны Евросоюза, Турция, Израиль, Сербия, Черногория. «Практически все страны с туристическим направлением», – уточнила Галина Леонова.
Команда псковского «Кванториума» стала второй на инженерном хакатоне «Авиатранспорт России»
Преимущества целевого обучения молодых врачей обсудили депутаты и студенты в Псковской области
Более 430 животных отправились из Псковской области в разные страны мира в 2024 году