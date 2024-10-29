Более 430 животных отправились из Псковской области в разные страны мира в 2024 году

15:17, 29 октября 2024, ПАИ

435 животных отправились в разные страны мира из Псковской области в 2024 году. Об этом рассказала заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова на пресс-конференции, которая прошла в ведомстве сегодня, 29 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«В 2024 году из Псковской области 435 животных было представлено для проведения ветеринарного контроля и оформления ветеринарных сопроводительных документов. Значительная часть – собаки. Всего было отправлено 135 кошек, а остальные – собаки», – отметила она.

Среди стран, куда перевозят домашних питомцев, – страны Евросоюза, Турция, Израиль, Сербия, Черногория. «Практически все страны с туристическим направлением», – уточнила Галина Леонова.