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Общество

Более 430 животных отправились из Псковской области в разные страны мира в 2024 году

435 животных отправились в разные страны мира из Псковской области в 2024 году. Об этом рассказала заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова на пресс-конференции, которая прошла в ведомстве сегодня, 29 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Более 430 животных отправились из Псковской области в разные страны мира в 2024 году. Фото: ПАИ

«В 2024 году из Псковской области 435 животных было представлено для проведения ветеринарного контроля и оформления ветеринарных сопроводительных документов. Значительная часть – собаки. Всего было отправлено 135 кошек, а остальные – собаки», – отметила она.

Среди стран, куда перевозят домашних питомцев, – страны Евросоюза, Турция, Израиль, Сербия, Черногория. «Практически все страны с туристическим направлением», – уточнила Галина Леонова.

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