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Эксперт: Минимальный возраст животных для вывоза в Евросоюз должен составлять семь месяцев

Минимальный возраст животных, которые могут быть вывезены на территорию Евросоюза, должен составлять семь месяцев, рассказала заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова на пресс-конференции, которая прошла в ведомстве сегодня, 29 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Галина Леонова: «Минимальный возраст животных для вывоза в Евросоюз должен составлять семь месяцев». Фото: ПАИ

«Для исследования направляется сыворотка крови животных. Материалы для исследования следует направлять не менее чем через месяц после вакцинации, необходимо выдержать период, чтобы сформировался иммунитет после вакцинирования. В течение этого периода можно направлять материал на исследование. И с момента этого должно пройти не менее трёх месяцев», – пояснила Галина Леонова.

Она также уточнила, что минимальный возраст животных, которые могут быть вывезены на территорию Евросоюза, должен составлять семь месяцев. При этом если своевременно проводить вакцинацию, в течение действия предыдущей, то повторного исследования не нужно. Однако отклонение в один-два дня приводят к тому, что животное считается не вакцинированным.

«Надо учитывать продолжительность доставки материала. Но это не создаёт существенных препятствий для людей, планирующих путешествия с животными», – заключила Галина Леонова.

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