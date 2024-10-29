Эксперт: Минимальный возраст животных для вывоза в Евросоюз должен составлять семь месяцев

17:48, 29 октября 2024, ПАИ

Минимальный возраст животных, которые могут быть вывезены на территорию Евросоюза, должен составлять семь месяцев, рассказала заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова на пресс-конференции, которая прошла в ведомстве сегодня, 29 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Для исследования направляется сыворотка крови животных. Материалы для исследования следует направлять не менее чем через месяц после вакцинации, необходимо выдержать период, чтобы сформировался иммунитет после вакцинирования. В течение этого периода можно направлять материал на исследование. И с момента этого должно пройти не менее трёх месяцев», – пояснила Галина Леонова.

Она также уточнила, что минимальный возраст животных, которые могут быть вывезены на территорию Евросоюза, должен составлять семь месяцев. При этом если своевременно проводить вакцинацию, в течение действия предыдущей, то повторного исследования не нужно. Однако отклонение в один-два дня приводят к тому, что животное считается не вакцинированным.

«Надо учитывать продолжительность доставки материала. Но это не создаёт существенных препятствий для людей, планирующих путешествия с животными», – заключила Галина Леонова.