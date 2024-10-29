Что поменяется с внесением изменений в закон о молодёжной политике, рассказали псковичам
С принятием изменений в закон «О молодёжной политике в РФ» грядут значительные перемены. Молодёжная политика в России вступает в новый этап развития, создаются новые проекты и стратегии, рассказали в комитете по молодёжной политике Псковской области.
Обновлённый закон направлен на поддержку патриотических клубов и молодёжных организаций, а также на создание возможностей для самообразования и развития молодёжи. В городах России будут открыты молодёжные центры, предлагающие разнообразные услуги: от обучения игре на гитаре до волонтёрских акций.
Патриотические организации получат приоритетную поддержку от государства, включая дополнительное финансирование и помощь в материально-техническом обеспечении. Молодёжные некоммерческие организации также получат ещё больше поддержки с возможностью участия в конкурсах и совмещения учёбы с проектной деятельностью.
Молодёжь сможет получать финансирование на реализацию своих проектов через механизм молодёжного инициативного бюджетирования. В каждом регионе будут появляться обновлённые общественные пространства, спортивные и творческие объекты.
С принятием закона в России будет выстроена чёткая структура полномочий в органах власти, что позволит более эффективно реализовывать молодёжную политику на всех уровнях. Росмолодёжь продолжит вести мониторинг реализации молодёжной политики в стране.
С подробным текстом поправок в закон «О молодёжной политике в РФ» можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы РФ.
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