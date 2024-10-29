Об изменениях ветеринарно-санитарных требований для поездки с домашними животными в страны ЕС рассказала эксперт

18:43, 29 октября 2024, ПАИ

Об изменениях ветеринарно-санитарных требований для поездки с домашними животными в страны Евросоюза рассказала заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова на пресс-конференции, которая прошла в ведомстве сегодня, 29 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

С 16 сентября этого года введены новые правила: для ввоза кошек, собак и хорьков потребуются результаты исследования на антитела к вирусу бешенства, напомнила она. «Это не является нововведением. Аналогичные требования существуют в ряде стан – в Турции, Израиле, США, ОАЭ, Китае, Тайване, Японии. Это не новые моменты, которые существуют в ветеринарной практике», – пояснила Галина Леонова.

Результаты исследований для подтверждения уровня напряжённости иммунитета при вакцинации против бешенства вносятся в паспорт, а затем в ветеринарный сертификат. Исследования проводятся в двух учреждениях России – в Федеральном центре охраны здоровья животных во Владимире и во Всероссийском государственном центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов в Москве.

Кроме того, на территории Псковской области отправить сыворотку крови животных для исследования можно на четырёх станциях по борьбе с болезнями животных, в коммерческих клиниках. Также в Санкт-Петербурге есть северо-западный филиал центра охраны здоровья животных.