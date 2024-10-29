Начался приём заявок в новый состав общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области

16:22, 29 октября 2024, ПАИ

Начался приём заявок в новый состав общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области, сообщается в телеграм-канале органа.

Общественный совет при облизбиркоме создан для обеспечения взаимодействия Избирательной комиссии с институтами гражданского общества и гражданами при рассмотрении вопросов, подлежащих общественному обсуждению, а также для изучения и анализа общественного мнения, позиций экспертов и специалистов по вопросам обеспечения реализации избирательных прав граждан, выработки предложений и рекомендаций по вопросам развития и совершенствования избирательной системы нашего региона.

В нынешний состав входят 12 человек, представляющих различные сферы деятельности. Срок их полномочий завершается в декабре, поэтому с 29 октября по 10 декабря Избирательная комиссия Псковской области принимает заявления от граждан и организаций, выдвигающих кандидатов в состав совета.

Подробная информация о требованиях к кандидатам и организациям, их выдвигающим, а также формы установленных документов есть на официальном сайте pskov.izbirkom.ru.