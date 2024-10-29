Патриоты России и Белоруссии соберутся в Псковской области

16:54, 29 октября 2024, ПАИ

Слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства состоится с 30 ноября по 3 декабря на территории Паломнического центра «Дом паломника» (улица Юрьевская, 82а в Печорах). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участниками мероприятия станут более 250 человек. Работа участников слёта будет проходить в рамках трёх треков: «Лучшие практики в сфере патриотического воспитания молодёжи», «Проектная молодёжная сессия» и «Медиаинтенсив».

На слёте будет несколько направлений работы: взаимодействие (реализация патриотического воспитания молодёжи на пространстве Союзного государства, поддержка общественных организаций и движений, организация взаимодействия с ними), наследие (сохранение историко-культурного наследия России и Белоруссии), семья (формирование и сохранение у молодёжи Союзного государства традиционных семейных ценностей), добровольчество (вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность, развитие волонтёрских направлений и сообществ в рамках Союзного государства).

Отметим, что в рамках слёта запланировано проведение творческого патриотического фестиваля «Арт-Аллея».

Российским участникам необходимо пройти регистрацию до 10 ноября по ссылке. Программа слёта доступна здесь.

Организаторы мероприятия – Министерство науки и высшего образования России, Проектный офис международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия − Беларусь», Псковский государственный университет.