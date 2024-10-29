Псковичей приглашают на выставку «Постижение времени»

22:57, 29 октября 2024, ПАИ

Закрытие выставки Александра Фёдорова «Постижение времени» состоится в Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина 30 октября. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

Александр Фёдоров – живописец, график, участник многочисленных выставок в России и за рубежом, член ряда объединений: Санкт-Петербургского союза художников, Международной ассоциации искусствоведов, Санкт-Петербургского общества акварелистов.

Начало мероприятия в 16:00 в выставочном зале на веранде Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина.