Псковичей приглашают на выставку «Постижение времени»
Закрытие выставки Александра Фёдорова «Постижение времени» состоится в Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина 30 октября. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.
Александр Фёдоров – живописец, график, участник многочисленных выставок в России и за рубежом, член ряда объединений: Санкт-Петербургского союза художников, Международной ассоциации искусствоведов, Санкт-Петербургского общества акварелистов.
Начало мероприятия в 16:00 в выставочном зале на веранде Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина.
Внеочередная сессия депутатов прошла в администрации Печорского муниципального округа
1000 свечей и 300 писем: усвятские волонтёры изготавливают окопные свечи для бойцов на передовой
В Пскове реставраторы приступили к подготовке главки колокольни Стефановской церкви Мирожского монастыря к золочению
Орден Мужества вручили семье опочанина Артёма Грабовского, погибшего при исполнении воинского долга