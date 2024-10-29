Великолукский студент выиграл бронзу чемпионата мира по борьбе из-за застрявшего в пробке соперника

23:28, 29 октября 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Садык Лалаев выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе в неолимпийских весовых категориях. Соревнования проходят в Тиране. Об этом сообщается в телеграм-канале руководителя пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тиграна Аваняна.

Садык Лалаев выступает в весовой категории до 63 килограммов. В поединке за бронзу он должен был бороться с французом Стефаном Роже Клеменом, однако соперник не пришёл на поединок. Как пояснил Тигран Аванян, француз опоздал на матч, поскольку застрял в пробке.

Отметим, что Садык Лалаев занял третье место на чемпионате Европы в нынешнем году. Чемпионат мира проходит в Албании с 28 по 31 октября.