Злоумышленники похитили аккаунты на «Госуслугах» у одиннадцати жителей Псковской области

08:37, 30 октября 2024, ПАИ

Неизвестные лица обманом украли аккаунты на «Госуслугах» у одиннадцати жителей Пскова и Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям региона звонили незнакомцы и представлялись сотрудниками разных сотовых компаний, Пенсионного фонда и других организаций. Под предлогами якобы продления договоров на обслуживание сотовой связи, а также продления действия страхового полиса, перерасчета пенсий, замены счетчиков злоумышленники получили доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей.

Жители региона, среди которых были пенсионеры, обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.