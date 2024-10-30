Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Возгорание хозяйственной постройки произошло в деревне Красный Бор Порховского района. Предварительной причиной является неисправность печного оборудования. Строение удалось спасти.
Также возгорание бесхозного строения произошло на улице Центральной в деревне Крипецкое-1 Псковского района. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Жилой дом и две хозяйственные постройки спасли.
Помимо этого, в деревне Мандусово в Великолукском районе произошло возгорание жилого дома и хозпостройки. Предварительной причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Жилой дом удалось спасти.
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