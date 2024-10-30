За жизнь воробьиного сыча борются в подворье «Птичий дворик» в Пскове

11:17, 30 октября 2024, ПАИ

За жизнь воробьиного сыча, найденного в Пскове прохожими, борются в подворье «Птичий дворик», рассказала волонтёр подворья Оксана Мельниченко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Птица была вытащена из лап клевавших её ворон. Неизвестно, выживет ли она. Если её клевали вороны, то птица уже имеет какие-то серьёзные проблемы, потому что вороны обычно не нападают на здоровых птиц. Поскольку воробьиный сыч поступил с повреждениями от крупных птиц, то могут быть и повреждения внутренних органов. Нужно делать рентген, потому что мы не знаем точно, что происходило с птицей», – сказала она.

Воробьиный сыч – это очень маленькая птица, которая обычно вырастает до 15–19 сантиметров, уточнила Оксана Мельниченко. «Мы кормим его размороженными цыплятами. Всех таких птиц положено кормить либо мышами, либо цыплятами, иначе будет нарушение пищеварения и птица со временем погибнет от неправильного питания. Её нельзя кормить просто курицей. Через пищевод обязательно должно проходить перо или шерсть», – пояснила она.

Однако, если выявятся повреждения внутренних органов, это всё равно приведёт к гибели, несмотря на то что у птицы хороший аппетит, заключила эксперт.