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Происшествия

Псковскому автопассажирскому предприятию грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе

Автопассажирскому предприятию Псковской области грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. Об этом ПАИ сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы региона.

Установлено, что на одном из транспортных средств находились надписи, изображения животных и сказочных персонажей. Их наклеили с помощью плёнки на борта и окна автобуса.

Кроме того, в рамках дела управление направило запрос заводу-изготовителю. «Было сообщено, что оклеивание запасных окон, предназначенных для эвакуации пассажиров, плёнкой недопустимо, так как в экстренной ситуации пленка препятствует быстрому осыпанию осколков разбиваемого молотком стекла и открытию проема окна для эвакуации», – отметили в УФАС.

Нанесение на стекло пленки либо другого покрытия не позволит стеклу разрушиться при точечном ударе и не позволит пассажирам безопасно покинуть салон, рассказали в управлении. При этом в соответствии с требованиями безопасности аварийные выходы и устройства приведения их в действие должны быть работоспособны.

«Комиссия Псковского УФАС пришла к выводу, что распространение рекламы на окнах автобусов путем нанесения дополнительных пленок на поверхность стекол окон, в том числе окон, одновременно являющихся запасными выходами, является нарушением части 5 статьи 20 Закона о рекламе, поскольку ограничивает обзор пассажирам транспортного средства и не соответствует требованиям технического регламента, ограничивая возможность использования окна в качестве запасного выхода в случае аварии путем разбивания оконного стекла», – отметили в УФАС.

В действиях автопассажирского предприятия признали нарушение закона о рекламе.

«Необходимо отметить, что в рамках рассмотрения рекламного дела ответчиком ненадлежащая реклама демонтирована. Теперь в соответствии с частью 4 статьи 14.38 КоАП РФ нарушителю грозит штраф до пятисот тысяч рублей», – заключили в УФАС.

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