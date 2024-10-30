Восемь партий молочной продукции сняли с продажи в Псковской области за девять месяцев

13:21, 30 октября 2024, ПАИ

Восемь партий молочной продукции сняли с продажи в Псковской области за девять месяцев, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За девять месяцев специалисты ведомства проверили 41 хозяйствующий субъект, реализующий молочную продукцию.

При осуществлении мониторинга за качеством и безопасностью молочной продукции было исследовано 1 727 проб. Из них 4,8% были неудовлетворительными по физико-химическим показателям, а еще 4,7% – по микробиологическим. При этом неудовлетворительных образцов по содержанию остаточных количеств антибиотиков, ГМО, содержанию загрязнителей химической природы, по радиологическим показателям выявлено не было.

Самыми частыми нарушениями при реализации молочной продукции стали несоблюдение температурного режима хранения молочных продуктов, отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих соответствие реализуемой молочной продукции требованиям технического регламента и нарушение сроков годности.

Всего за девять месяцев с реализации снято 31,6 килограмма молочной продукции.

«Управление Роспотребнадзора по Псковской области контролирует безопасность молочной продукции», – отметили в ведомстве.