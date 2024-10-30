80-летие празднуют в Бельско-Устьенском доме-интернате
80-летие празднуют в Бельско-Устьенском доме-интернате в Усвятском муниципальном округе. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».
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Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»
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Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»
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Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»
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Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»
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Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»
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Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»
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Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»
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Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»
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Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»
На торжественном мероприятии присутствуют первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель областного комитета по социальной защите населения Ольга Евстигнеева, уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова и другие.
Вера Емельянова поздравила учреждение с юбилеем и вручила сотрудникам интерната благодарности от правительства региона. Кроме того, Ольга Евстигнеева передала интернату сертификат на покупку всего необходимого.
Добавим, на сегодняшний день в учреждении воспитывается 32 ребёнка, 34 совершеннолетних и 12 человек на сопровождаемом проживании.
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