80-летие празднуют в Бельско-Устьенском доме-интернате

14:32, 30 октября 2024, ПАИ

80-летие празднуют в Бельско-Устьенском доме-интернате в Усвятском муниципальном округе. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».



Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»



Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»



Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»



Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»



Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»



Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»



Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»



Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»



Фото: Газета «Новая жизнь» и телеканал «Первый Псковский»

















На торжественном мероприятии присутствуют первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель областного комитета по социальной защите населения Ольга Евстигнеева, уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова и другие.

Вера Емельянова поздравила учреждение с юбилеем и вручила сотрудникам интерната благодарности от правительства региона. Кроме того, Ольга Евстигнеева передала интернату сертификат на покупку всего необходимого.

Добавим, на сегодняшний день в учреждении воспитывается 32 ребёнка, 34 совершеннолетних и 12 человек на сопровождаемом проживании.