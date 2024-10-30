38-летнего псковича разыскивают в Пскове почти полгода

14:47, 30 октября 2024, ПАИ

38-летний Вадим Коноба разыскивается в Пскове с июня, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина пропал без вести 5 июня, до настоящего времени его местоположение неизвестно.



Приметы: на вид около 40 лет, худощавого телосложения, рост около 175 сантиметров, коротко стрижен, носит бороду. Над левым глазом шрам. Есть также шрам под левым коленом от пореза бензопилой. Страдает приступами эпилепсии,



Был одет в чёрную футболку и шорты в бело-чёрную клетку. Всех, кому что-либо известно о местонахождении этого гражданина, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02, 112.