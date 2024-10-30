Иностранца оштрафовали за попытку подкупить начальника таможенного поста в Псковской области
Иностранного гражданина осудили за попытку дать взятку псковскому таможеннику. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В сентябре 2024 года мужчина пытался передать 50 тысяч рублей начальнику отдела таможенного поста Псковской таможни, рассчитывая переместить автомобиль из Таджикистана без уплаты таможенных пошлин.
Однако незаконные действия мужчины пресекли сотрудники Псковской таможни.
Печорский районный суд признал иностранца виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ. Ему назначен штраф в 150 тысяч рублей.
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