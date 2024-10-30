В Псковском районе перед судом предстанет подросток по обвинению в покушении на сбыт наркотиков

19:42, 30 октября 2024, ПАИ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Пыталово Псковской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Подросток по обвинению в покушении на сбыт наркотиков предстанет перед судом в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что в августе 2024 года обвиняемый решил заработать путём незаконного сбыта наркотических средств. В результате общения с неизвестным в Интернете он узнал о местонахождении партии наркотиков. После чего попросил своего знакомого, который не достиг возраста уголовной ответственности, забрать пакет с наркотиками и передать ему. Однако знакомый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а наркотики были изъяты во время осмотра места происшествия.

В настоящее время следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.