Представители Псковской области работают на Всемирном конгрессе соотечественников

20:21, 30 октября 2024, ПАИ

Делегация Псковской области в Москве принимает участие в цикле мероприятий по работе с соотечественниками. Ключевое из них – Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В составе делегации представители правительства и исполнительных органов региона: председатель областного комитета по труду и занятости Алёна Трунова, врио начальника управления информационной политики правительства Псковской области Виктория Иванова, заместитель начальника управления протокола и внешних связей правительства региона Елена Петрова, уполномоченный при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская. Всего конгресс объединил более 400 представителей русских общин из более чем ста стран мира.

Заместитель руководителя управления протокола и внешних связей Елена Петрова рассказала о работе правительства Псковской области с соотечественниками, которые живут за границей. Она уделила особое внимание тому, как правительство информирует и взаимодействует с российскими гражданами, которые живут за рубежом.

Елена Петрова рассказала о важных событиях, которые помогают сохранить российскую культуру и традиции, а также историческую память. Она также рассказала о том, как правительство работает с молодым поколением соотечественников.

Делегация Псковской области также приняла участие в конференции «Сотрудничество с соотечественниками, проживающими за границей, на уровне регионов России». В ходе мероприятия был представлен опыт работы региона. Представители организаций соотечественников также рассказали о своей деятельности. Конференция прошла в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына и собрала более 100 специалистов из 30 стран.

В рамках предстоящих встреч представители Псковской области также примут участие в работе тематических секций, посвящённых различным аспектам работы с молодёжью, продвижению русского языка и образования, а также защите прав и интересов соотечественников. В частности, в одной из секций Алёна Трунова поделится опытом реализации в регионе государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников.