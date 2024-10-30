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Экономика

Для чего бизнес законодательно разделён на целевые группы, рассказала эксперт

Вопрос о разделение бизнеса на целевые группы на законодательном уровне обсудили на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 30 октября.

Фото: ПАИ

«Выделение каких-то категорий – это по факту просто популяризация. К примеру, чтобы девочки смотрели на девочек, семья – на семью, что можно заниматься бизнесом и в 45 плюс лет», – рассказала директор центра «Мой бизнес. Псковская область» Анастасия Иванова.

Меры поддержки, конечно, для всех одинаковые, однако разделение на группы позволяет почувствовать себя в особенной категории, добавила эксперт.

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30 октября 2024

Для чего бизнес законодательно разделён на целевые группы, рассказала эксперт
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