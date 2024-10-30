Для чего бизнес законодательно разделён на целевые группы, рассказала эксперт

21:50, 30 октября 2024, ПАИ

Вопрос о разделение бизнеса на целевые группы на законодательном уровне обсудили на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 30 октября.

«Выделение каких-то категорий – это по факту просто популяризация. К примеру, чтобы девочки смотрели на девочек, семья – на семью, что можно заниматься бизнесом и в 45 плюс лет», – рассказала директор центра «Мой бизнес. Псковская область» Анастасия Иванова.

Меры поддержки, конечно, для всех одинаковые, однако разделение на группы позволяет почувствовать себя в особенной категории, добавила эксперт.