Для чего бизнес законодательно разделён на целевые группы, рассказала эксперт
Вопрос о разделение бизнеса на целевые группы на законодательном уровне обсудили на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 30 октября.
«Выделение каких-то категорий – это по факту просто популяризация. К примеру, чтобы девочки смотрели на девочек, семья – на семью, что можно заниматься бизнесом и в 45 плюс лет», – рассказала директор центра «Мой бизнес. Псковская область» Анастасия Иванова.
Меры поддержки, конечно, для всех одинаковые, однако разделение на группы позволяет почувствовать себя в особенной категории, добавила эксперт.
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