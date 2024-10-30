Мероприятие «Ветеранам глубинки – заботу и внимание» организовали в Пустошкинском районе

22:45, 30 октября 2024, ПАИ

В деревне Копылок Пустошкинского района состоялось мероприятие «Ветеранам глубинки – заботу и внимание», посвящённое пожилым людям. Об этом событии сообщила районная газета «Вперёд».

Это мероприятие стало завершающим в октябре, который по традиции считается месяцем уважения к людям старшего поколения.

В выставочном зале «Горница» собрались почётные гости – ветераны войны и труда, а также председатель областного совета ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Николай Груздов, руководитель межрайонной больницы Диана Степанова, директор ЦСО Людмила Путякова, председатель районного совета ветеранов войны и труда Тамара Привалова, глава Пригородной волости Александр Шупилов, работник культуры и местная поэтесса, а также фольклорный ансамбль «Рябинушка» и Зинаида Калинина.

Посетил мероприятие и глава Пустошкинского района Юрий Кравцов. «Сегодня для меня было большой честью присутствовать на празднике тех, кто является душой родной деревни. Работая или находясь на заслуженном отдыхе, они продолжают давать нам важнейшие уроки жизни, добра и справедливости, учат нести ответственность за свои дела и поступки», – обратился глава района к участникам мероприятия.