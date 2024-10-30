В Пскове в рамках нацпроекта стартовал тренинг-интенсив «Азбука предпринимателя» для соотечественников

23:47, 30 октября 2024, ПАИ

Четырёхдневный тренинг-интенсив «Азбука предпринимателя» стартовал для потенциальных и начинающих предпринимателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Тренинг предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. Это уже четвёртый поток для соотечественников, организованный комитетом по труду и занятости региона, центрами «Соотечественник» и «Мой бизнес».

Участники получат практические навыки и узнают, как начать свой бизнес, как создать бизнес-идею и разработать бизнес-план, какие меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства существуют. Также участники семинаров смогут получить информацию о практических моментах старта предпринимательской деятельности.

Обучающая программа «Азбука предпринимателя» в 2024 году проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».