В Псковской области девушка втайне перевела деньги с карты мужчины и теперь заплатит штраф

11:18, 31 октября 2024, ПАИ

Жительница Новоржевского района заплатит штраф за тайный перевод денег с чужого банковского счёта, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В июле 2024 года девушка сидела в машине мужчины. Когда он вышел, она взяла его телефон и втайне перевела пять тысяч рублей на карту своей знакомой. Позже девушка потратила эти деньги.

Суд признал девушку виновной. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.