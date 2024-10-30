В Псковской области девушка втайне перевела деньги с карты мужчины и теперь заплатит штраф
Жительница Новоржевского района заплатит штраф за тайный перевод денег с чужого банковского счёта, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В июле 2024 года девушка сидела в машине мужчины. Когда он вышел, она взяла его телефон и втайне перевела пять тысяч рублей на карту своей знакомой. Позже девушка потратила эти деньги.
Суд признал девушку виновной. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
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