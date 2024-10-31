Делегация Совета Федерации работает в Псковской области

10:26, 31 октября 2024, ПАИ

Делегация Совета Федерации РФ работает в Псковской области сегодня, 31 октября. Сенаторы прибыли в регион в рамках ежегодного проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор», передает корреспондент ПАИ.

Возглавляет делегацию заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко.

Также в проекте участвуют члены комитета Совета Федерации по социальной политике и сенаторы от регионов: Наталия Косихина, Дарья Лантратова, Сергей Горняков, Юлия Лазуткина, Иван Новиков, Андрей Чернышев, заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский.

Сегодня делегация посетит спортивные объекты и учреждения здравоохранения. В рамках проекта будут затронуты меры, необходимые для обновления медицинских кабинетов в общеобразовательных организациях, а также вопросы оказания медицинской помощи. Особое внимание будет уделено поддержке участников СВО и членов их семей.

Кроме того, специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева проведут в Пскове консультации пациентов Псковской областной больницы, чтобы выявить и при необходимости направить их на хирургическое лечение заболеваний сердца и сосудов на бюджетной основе.

Отметим, что кроме Псковской области представители верхней палаты парламента посетят Новгородскую, Смоленскую и Тверскую области.