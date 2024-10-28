В учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ стартовали занятия

12:10, 28 октября 2024, ПАИ

Занятия в учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ на улице Доставалова стартовали сегодня, 28 октября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

















Студенты и преподаватели начали лекции в полностью оснащённых аудиториях.

Напомним, строительство нового корпуса началось в июле 2022 года и осуществлялось силами Министерства обороны РФ. Средства выделили по решению Правительства РФ. В общей сложности из федерального бюджета на реализацию проекта направили более 1,4 миллиарда рублей.

Кроме того, Минобрнауки России выделило финансирование на высокотехнологичное оснащение лабораторий нового корпуса. В рамках программы «Приоритет-2030» вуз получил средства на закупку дополнительного оборудования.

Площадь самого здания составляет более восьми тысяч квадратных метров. В нём находятся симуляционный центр, лабораторный и анатомический блоки с демонстрационными и секционными залами, лаборантскими и препараторскими аудиториями.

Добавим, что корпус построили в рекордные сроки.