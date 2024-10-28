В учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ стартовали занятия
Занятия в учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ на улице Доставалова стартовали сегодня, 28 октября, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
Студенты и преподаватели начали лекции в полностью оснащённых аудиториях.
Напомним, строительство нового корпуса началось в июле 2022 года и осуществлялось силами Министерства обороны РФ. Средства выделили по решению Правительства РФ. В общей сложности из федерального бюджета на реализацию проекта направили более 1,4 миллиарда рублей.
Кроме того, Минобрнауки России выделило финансирование на высокотехнологичное оснащение лабораторий нового корпуса. В рамках программы «Приоритет-2030» вуз получил средства на закупку дополнительного оборудования.
Площадь самого здания составляет более восьми тысяч квадратных метров. В нём находятся симуляционный центр, лабораторный и анатомический блоки с демонстрационными и секционными залами, лаборантскими и препараторскими аудиториями.
Добавим, что корпус построили в рекордные сроки.
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