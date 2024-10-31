Крольчата родились в «Птичьем дворике» в Пскове
Крольчата родились в «Птичьем дворике» в Пскове, сообщили ПАИ в подворье.
«Недавно переносили кроликов в зимний вольер и обнаружили маленьких крольчат. Они уже открыли глазки, кушают сено и комбикорм», – сообщили волонтёры. Теперь в одном помещении живут носухи, сурикат, воробьиный сыч и карликовые кролики.
Ранее сообщалось, что за жизнь воробьиного сыча, пострадавшего от нападения ворон, борются волонтёры.
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