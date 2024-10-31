Крольчата родились в «Птичьем дворике» в Пскове

11:09, 31 октября 2024, ПАИ

Крольчата родились в «Птичьем дворике» в Пскове, сообщили ПАИ в подворье.

«Недавно переносили кроликов в зимний вольер и обнаружили маленьких крольчат. Они уже открыли глазки, кушают сено и комбикорм», – сообщили волонтёры. Теперь в одном помещении живут носухи, сурикат, воробьиный сыч и карликовые кролики.

Ранее сообщалось, что за жизнь воробьиного сыча, пострадавшего от нападения ворон, борются волонтёры.