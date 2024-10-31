Ирина Иванова станет директором корпоративной академии правительства Псковской области
Директором академии правительства Псковской области станет первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Ирина Иванова – эффективный управленец, обладающий опытом работы на различных должностях государственной и муниципальной службы региона, отметил губернатор.
Напомним, что корпоративная академия правительства Псковской области создаётся в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина.
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Ирина Иванова станет директором корпоративной академии правительства Псковской области