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Общество

Представитель МИД РФ анонсировала пресс-тур иностранных журналистов в Псковскую область

Очередной пресс-тур для журналистов и блогеров из числа соотечественников организует МИД России совместно с правительством Псковской области в ноябре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Тур анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем видеообращении к участникам специальной секции «Развитие СМИ диаспоры, сотрудничество с российскими медиа» в рамках VIII Всемирного конгресса соотечественников.

Фото: пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова отметила значимость информационного сопровождения со стороны медиа в реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

«Мы будем благодарны диаспоральным медиа за информационное сопровождение этого направления российской политики. Востребованы материалы об условиях жизни, хозяйственном развитии, инвестиционном климате, культуре, традиции и истории в регионах, участвующих в программе. Одним из инфоповодов в этой сфере может стать организуемый нами с правительством Псковской области в ноябре пресс-тур для представителей соотечественных медиа», — сказала она.

Участникам мероприятия покажут успешный опыт Псковской области в реализации госпрограммы содействия добровольному переселению соотечественников.

Делегация Псковской области в Москве принимает участие в цикле мероприятий по работе с соотечественниками, среди которых и Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом. Представители региона принимают участие в работе тематических секций, которые затрагивают различные аспекты работы с молодежью, продвижения русского языка и российского образования, защите прав и законных интересов соотечественников.

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