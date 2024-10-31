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Происшествия

До двух лет тюрьмы грозит виновнику ДТП в Псковской области, в котором пострадал новорождённый

До двух лет тюрьмы грозит виновнику ДТП в Островском районе, в котором пострадали шесть человек, в том числе новорожденный. Об этом пишет газета «Островские вести».

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По результатам доследственной проверки установлено, что 26 августа 2024 года около 17:00 на 363-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель в Островском районе произошло столкновение автомобиля BMW со встречным автомобилем Skoda.

В результате ДТП причинён тяжкий вред здоровью новорождённого, которого родители везли в автомобиле BMW из роддома домой.

Островский межрайонный прокурор признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По результатам предварительного расследования будет установлен виновник дорожно-транспортного происшествия и рассмотрен вопрос о его уголовной ответственности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

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