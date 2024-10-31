В УФСИН России по Псковской области подвели итоги деятельности с начала года

18:18, 31 октября 2024, ПАИ

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области под председательством начальника территориального органа Алексея Емельянова прошло заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за девять месяцев текущего года. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

В рамках работы коллегии озвучены основные показатели деятельности пенитенциарного ведомства области за отчётный период. В частности, было отмечено, что задачи совершенствования надёжности охраны объектов выполнены: в учреждениях УФСИН России по Псковской области оперативная обстановка находилась под контролем, не допущено массовых беспорядков, группового неповиновения осуждённых, побегов из-под охраны и при конвоировании.

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами за девять месяцев 2024 года оказана помощь в раскрытии более 500 преступлений, из них 12 – это преступления прошлых лет, более 370 – относящиеся к категории тяжких и особо тяжких.

Одним из приоритетных направлений деятельности УФСИН является привлечение осуждённых к труду, что невозможно без развития производственно-хозяйственной деятельности. За девять месяцев текущего года объём выпущенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг составил почти 50 миллионов рублей.

Пристальное внимание также было уделено улучшению материально-бытового и медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, работе по применению альтернативных видов наказаний, не связанных с лишением свободы, в том числе принудительных работ, развитию института пробации.

В ходе заседания отмечены достигнутые положительные результаты, имеющиеся недостатки и актуальные проблемы в каждом из ключевых направлений деятельности, по отдельным вопросам заслушаны руководители подведомственных учреждений и структурных подразделений УФСИН.

Подводя итоги, начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов поблагодарил личный состав за службу и обозначил приоритетные направления работы, которые предстоит выполнить в предстоящем периоде. Ряду сотрудников в этот день вручены очередные специальные звания и ведомственные награды.